Légères prises de bénéfices à Paris

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5415 PTS/ 5520 PTS

Comme lundi dernier, la bourse de Paris a accentué ses gains hier à l'heure du déjeuner, dans le sillage des valeurs cycliques, alors que Moderna a annoncé, à son tour, que son vaccin était efficace à 94.5%. Après un plus haut à 5518 points, le CAC40 a toutefois légèrement réduit son avance pour finalement clôturer en hausse de 1.7% à 5471 points.

Sur le front des valeurs, Unibail a engrangé 17.6%, Safran 5.95%, suivie par Thalès et Airbus qui progressent respectivement de 5.48% et 5.19%. Dans le bas du tableau, Téléperformance a perdu 2.6%, Worldline 1.46% et Air Liquide 0.83%.



Outre-Atlantique, on assiste à une pluie de records, avec également les bonnes statistiques chinoises qui ont dopé le compartiment des pétrolières. Les indices américains ont ainsi clôturé à leur plus haut, le Dow Jones a gagné 1.6% à 29950 points, le S&P500 s'est adjugé 1.16% à 3626 points et le Nasdaq100 a engrangé 0.63%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins subir quelques prises de bénéfices, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.2%.



En données horaires, la configuration demeure inchangée, le marché parisien conserve une dynamique positive au-dessus des 5415 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seule une rechute sous ce niveau supposerait un retour rapide vers les 5340 points.

