Légères prises de bénéfices à Paris

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5536 PTS

Après un début de séance positif dans le sillage de Wall-Street et de l'assouplissement des mesures de restriction en Europe, le CAC40 repart à la baisse, avec une perte actuelle de 0.1% à 5552 points. Les opérateurs optent ainsi pour quelques prises de bénéfices après les records historiques outre-Atlantique.



Sur le plan macroéconomique, la journée s'annonce chargée outre-Atlantique avant Thanksgiving. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, les commandes de bien durables, la balance commerciale, les stocks des grossistes et le PIB seront dévoilés à 14h30 puis l'indice du Michigan, les ventes de logements neufs, les dépenses et revenus des ménages à 16h, avant les stocks pétroliers à 16h30.

Les minutes de la Fed seront ensuite publiées à 20h.



Techniquement, le CAC40 montre quelques signes d'essoufflement après avoir tutoyé les 5600 points. L'enfoncement des 5536 points suggérerait l'amorce d'une consolidation avec les 5517/5490 points comme premiers objectifs.

