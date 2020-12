Légères prises de bénéfices à Paris 30/11/2020 | 11:26 Laurent Polsinelli 30/11/2020 | 11:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 30/11/2020 | 11:26

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5545 PTS/ 5612 PTS

Après quelques prises de bénéfices en début de séance, suite à quatre consécutives de forte progression, le CAC40 a nettement réduit ses pertes pour s'inscrire désormais en baisse de 0.16% à 5589 points.

Les indices américains devraient quant à eux ouvrir en ordre dispersé (-0.35% pour le S&P500, -0.5% pour le Dow Jones et +0.5% pour le Nasdaq100).

Du côté des valeurs, les financières et les pétrolières figurent parmi les plus fortes baisses (Société Générale -2%, Unibail -1.7%, Crédit Agricole -1.7%, Total -1.6%). A l'opposé, Téléperformance et Atos s'adjugent 1.7%.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance pour cette dernière séance du mois de l'indice PMI de Chicago à 15h45 (consensus 59.4) puis des promesses de ventes de logements à 16h, anticipées en hausse de 1.1%.



Graphiquement pas de changement majeur, l'indice CAC40 consolide horizontalement à proximité de ses récents points hauts. Seul l'enfoncement de la zone des 5545 points militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 5518 points puis 5490 points.

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.