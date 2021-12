Légères prises de bénéfices à Paris 08/12/2021 | 11:06 Laurent Polsinelli 08/12/2021 | 11:06 Envoyer par e-mail :

Après une brève incursion au-delà des 7100 points ce matin dans les premiers échanges, la bourse de Paris marque une pause. Le CAC40 cède désormais 0.14% à 7055 points tandis que le S&P500 grappille 0.2% en préouverture.

Rassurés ces derniers jours par le variant Omicron qui pourrait s'avérer moins dangereux que prévu, les opérateurs continueront d'avoir les yeux rivés sur l'évolution de la crise sanitaire.



Sur le plan macroéconomique, les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30.



Au niveau des valeurs, Eurofins grimpe de 2.1%, Legrand progresse de 1.5% et Danone de 1.3%. C'est Kering qui ferme la marche, avec un repli de 1.7%, suivie par Unibail -1.5% et Vinci (-1.4%). Graphiquement, pas de changement, la dynamique restera positive en données horaires tant que l'indice demeure au-dessus des 6983 points. Sous ce niveau, il faudra s'attendre au comblement du gap laissé ouvert hier, soit un retour dans la zone des 6885 points.

