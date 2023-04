Légères prises de bénéfices à Paris 19/04/2023 | 11:38 Laurent Polsinelli 19/04/2023 | 11:38 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris évolue finalement en légère baisse de 0.18% à 7520 points aujourd'hui, partagée entre la clôture hésitante de Wall Street suite à des publications de sociétés décevantes (Goldman Sachs et Johnson & Johnson) et la confirmation d'une inflation à 6.9% en zone euro, comme attendu.



Les initiatives restent donc limitées dans l'attente de l'intensification de la saison des résultats.

Aujourd'hui, ce sera au tour de Morgan Stanley de dévoiler ses chiffres à 13h30 puis à IBM et Tesla, après la clôture américaine.



Sur le front des valeurs, Worldline progresse de 2.8%, Axa de 1% et Pernod Ricard de 0.9% alors que Renault cède encore 3.5%, Unibail 2% et Arcelor Mittal 1.8%.



Au niveau de la macroéconomie, les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h.



Techniquement, pas de changement, on suivra la sortie des 7495/7559 points pour agir.

