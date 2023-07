En attendant la décision de la Fed sur les taux mercredi, de la BCE jeudi et de la BoJ vendredi, le CAC40 débute la semaine sur quelques prises de bénéfices, après avoir clôturé à son plus haut niveau en deux mois la semaine dernière.

Les opérateurs optent ainsi pour quelques prises de bénéfices, après des indices PMI sous les attentes en zone euro (indice manufacturier à 42.7 contre 43.4 le mois dernier et indice des services à 51.1 contre 52 précédemment), d'autant que 3/4 des valeurs du CAC40 publieront cette semaine.



Cet après-midi, les indices Flash PMI manufacturier et services seront publiés aux Etats-Unis à 15h45.



L'indice parisien recule actuellement de 0.23% à 7415 points et le S&P500 grapille 0.2% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Worldline gagne 2.8%, Bouygues et Orange 1.4%, Alstom 1.3% tandis que Publicis cède 2.1%, Essilor 1.4%, LVMH 1.3%, Cap Gemini 1.2% et Hermès 1%.



Graphiquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 7378/7432 points pour agir.