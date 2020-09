Légères prises de bénéfices en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4788 PTS/ 4850 PTS

Dans l’attente du premier débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, Donald Trump et Joe Biden, mais aussi sur d’éventuelles avancées concernant le plan de relance américain, la bourse de Paris opte pour la prudence, cette dernière reculant de 0.42% à 4823 points.

Les opérateurs optent pour quelques prises de bénéfices, après un bond de 2.4% lundi, les financières et les cycliques étant les plus lourdement impactées. Outre-Atlantique, les contrats Futures restent pour le moment autour de l’équilibre. Du côté des statistiques, outre l'intervention de plusieurs membres de la Fed, les stocks des grossistes seront publiés à 14h30 puis l'indice du Conference Board à 16h (consensus 90).



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 4788 points, borne haute du gap laissé ouvert hier. A court terme, on suivra de près la sortie des 4788/4850 points pour agir dans un sens comme dans l’autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

