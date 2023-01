Légers dégagements à Paris avant les banques centrales 30/01/2023 | 08:06 Laurent Polsinelli 30/01/2023 | 08:06 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance dans grand relief, la bourse de Paris a marqué une pause vendredi et clôturé en timide hausse de 0.02% à 7097 points, dans un contexte de prudence avant les réunions de politiques monétaires de plusieurs banques centrales.

La Fed rendra son verdict sur les taux mercredi, la BCE et la Banque d'Angleterre jeudi.

De nombreuses statistiques et résultats d'entreprises sont par ailleurs attendus cette semaine.



Sur le front des valeurs, Société Générale s'est adjugée 4.48%, Saint Gobain 2.92%, Alstom 2.76%, STM 2.37% et Kering 1.79% tandis qu'Airbus a perdu 3.57%, Pernod Ricard 1.84%, Dassault Systèmes 1.79% et L'Oréal 1.78%.



Les indices américains ont quant à eux terminé dans le vert, rassuré par l'indice Core PCE (+0.3%) et le PIB solide de la veille (+2.9%).

Le Dow Jones a gagné 0.08% à 33978 points, le S&P500 s'est adjugé 0.25% à 4070 points et le Nasdaq100 0.96%.



Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins subir quelques dégagements, les contrats Futures laissant présager d'une baisse initiale de 0.4%.

En données horaires, la dynamique reste positive au-dessus de la zone des 7060 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Seule la rupture de cette zone de cours militerait pour des prises de bénéfices plus marqués en direction des 7011 points dans un premier temps, voire 6982/6946 points par extension.

