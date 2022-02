Légers dégagements en vue à Paris 03/02/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 03/02/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7150 PTS

Objectif de cours : 7100 PTS

Après avoir rallié les 7150 points hier en cours de séance, dans le sillage de bonnes publications de sociétés, la bourse de Paris a peu à peu réduit ses gains pour finalement terminer en hausse de 0.22% à 7115 points.

Sur le plan macroéconomique, l'inflation demeure à son zénith en zone euro, avec un indice CPI en hausse de 5.1% en janvier (consensus 4.4% et 5% le mois dernier). Aux Etats-Unis, l'enquête ADP a déçu, mettant en évidence 301K destructions d'emplois dans le secteur privé (+185K attendus). Le chiffre du mois dernier a par ailleurs été révisé à la baisse à +776K (807K initialement).



Au sein du CAC40, Eurofins a signé la plus forte hausse (+2.2%), suivie par Alstom (+2.19%) et Veolia (+2.11%), alors que Thalès cède 3.09% et Total 2.05%.



Les indices américains ont également clôturé en territoire positif, une nouvelle fois portés par les valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.63% à 35629 points, le S&P500 s'est adjugé 0.94% à 4589 points et le Nasdaq100 0.8%, avec Alphabet (+7.5%), Qualcomm (+6.2%). Ce matin, l'indice parisien devrait néanmoins marquer une pause dans le sillage des places asiatiques. Le CAC40 est en effet attendu en repli de 0.3%. En données horaires, le CAC40 devrait tester à l'ouverture la zone des 7100 points. Sous ce niveau, il faudra s'attendre à des dégagements plus marqués en direction des 7032/7000 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.