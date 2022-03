Les acheteurs capitulent avec le risque nucléaire 04/03/2022 | 11:13 Laurent Polsinelli 04/03/2022 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6000 PTS

L'intensification des combats en Ukraine et l'annonce de tirs à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, engendrent un brutal retour de l'aversion au risque aujourd'hui. Les marchés européens décrochent de plus de 3% en moyenne, profitant notamment aux actifs refuge.



L'indice CAC40 cède désormais 3.3% à 6167 points et le S&P500 recule pour le moment de 0.8% en préouverture. Outre la géopolitique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 du rapport mensuel sur l'emploi américain. Le consensus table sur un taux de chômage à 3.9%, avec 407K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.5%. Graphiquement, la tendance est baissière sous les 6310 points. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuel, l'indice pourrait rapidement aller flirter avec les 6000 points.

A l'approche du week-end, on limitera les initiatives dans une logique de prudence.

