Les craintes s'estompent, les marchés rebondissent 30/03/2023 | 11:46 Laurent Polsinelli 30/03/2023 | 11:46 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les récents déboires des établissements bancaires ont été source de volatilité ces quinze derniers jours, mais l'action des autorités pour assurer les liquidités, le rachat de Crédit Suisse par UBS et des dépôts et des prêts de SVB ont semble t'il calmé les inquiétudes et permis aux places financières de reprendre de la hauteur.

Après un trou d'air sous les 6800 points, le CAC40 a amorcé une reprise technique, porté également par les valeurs technologiques qui profitent des anticipations d'un arrêt des resserrements monétaires.



Si les craintes ce sont quelque peu estompées, la volatilité pourrait néanmoins perdurer, dans l'attente des prochaines données sur l'activité économique et sur l'inflation. Le spectre d'une récession est toujours présent et les anticipations de marché divergent de la trajectoire de la Réserve Fédérale. La saison des résultats pour le premier trimestre 2023, qui va prochainement débuter, pourrait constituer un autre catalyseur.



Graphiquement, le CAC40 a récemment pris appui sur la zone des 6800 points et revient d'ores et déjà à un peu plus de 100 points de son record absolu. A cour terme, les oscillations pourraient ainsi perdurer dans ce large bandeau.





© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.