Les déceptions s'accumulent en Europe 27/04/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 27/04/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7508 PTS

Objectif de cours : 7427 PTS

Les résultats globalement décevants en Europe et le inquiétudes persistantes sur le secteur bancaire ont pesé sur les places financières hier, à l'image du CAC40 qui a clôturé en baisse de 0.86% à 7466 points.

Après un plus bas à 7427 points, ce dernier a néanmoins bénéficié de quelques achats à bon compte pour réduire ses pertes en fin de journée. Sur le front des valeurs, Téléperformance a décroché de 14.02%, Dassault Systèmes a perdu 6.82%, Schneider Electric 2.57%, Thalès 2.35% et Kering 2.29%. A l'opposé, Vinci s'est adjugé 2.52, Unibail 2.35%, Bouygues 2.25% et Carrefour 2.11%.



Outre-Atlantique, le Nasdaq100 (+0.64%) s'en tire mieux, grâce aux bons résultats de Microsoft (+7.24). Le S&P500 a en revanche perdu 0.38% à 4055 points et le Dow Jones a cédé 0.68% à 33301 points. Après la clôture, les résultats de Meta étaient salués, avec un gain de près de 12% dans les échanges électroniques.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en baisse de 0.3%, avant le PIB américain pour le premier trimestre à 14h30 (consensus 2%), les inscriptions hebdomadaires au chômage puis les promesses de ventes de logements à 16h.



Techniquement, l'indice parisien a rallié hier la cible des 7430 points. A court terme, on attendra désormais la sortie des 7427/7508 points pour agir. Une sortie par le bas de cette zone ouvrirait la voie aux 7400/7370 points.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.