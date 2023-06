Malgré le repli de Wall Street hier, la bourse de Paris a ouvert en territoire positif ce matin, sur fond d’espoirs de nouvelles mesures de relance en Chine. Les gains se sont néanmoins très vite réduits, le marché restant fragilisé par les incertitudes sur les taux et les craintes grandissantes de récession.

Après un plus haut à 7236 points dans les premiers échanges, le CAC40 s'effrite désormais de 0.03% à 7182 points.



Du côté des valeurs, Publicis s’adjuge 1.6%, LVMH 0.8%, Kering 0.7% et Essilor 0.6% tandis que Téléperformance perd 1.9%, Danone 1.3% et Alstom 1.2%



Au niveau de la macroéconomie, les commandes de biens durables seront publiées aux Etats-Unis à 14h30, l’indice Case Shiller des prix immobiliers à 15h puis les ventes de logements neufs, l’indice manufacturier de Richmond et celui du Conference Board à 16h.



Techniquement, la dynamique demeure baissière en données horaires sous les 7246 points. Un biais baissier restera donc privilégié sous ce niveau dans une logique de prudence