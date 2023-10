Saluant dans les premiers échanges l’accord au Congrès américain sur le budget et des indices PMI manufacturiers globalement conformes aux attentes en zone euro, le CAC40 a ensuite rapidement rendu ses gains et s'inscrit désormais en timide hausse de 0.02% à 7136 points.

Le S&P500 progresse encore de 0.4% en préouverture.



L’indice PMI manufacturier est ressorti à 43.4 en zone euro, comme le mois dernier. Il remonte à 44.2 en France (43.6 précédemment) mais retombe à 39.6 en Allemagne (39.8 précédemment).

Le taux de chômage était par ailleurs comme anticipé en zone euro à 6.4%.

Le marché attend désormais l’indice PMI manufacturier aux Etats-Unis à 15h45, l’ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h.

Jerome Powell s’exprimera ensuite à 17h.



Au niveau des valeurs, ArcelorMittal gagne 1%, Unibail 0.9% avec Total, Engie 0.6%. A l'opposé, Edenred chute de 7.7%, Téléperformance perd 2.1%, Worldline 1.9% et Eurofins 1.2%.

Graphiquement, le CAC40 s'attaque à son gap ouvert vendredi dernier. Le seuil des 7117 points devra contenir la pression vendeuses sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des récents plus bas.