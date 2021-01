Les gains se réduisent à la mi-séance 14/01/2021 | 11:50 Laurent Polsinelli 14/01/2021 | 11:50 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5630 PTS/ 5685 PTS

Dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats demain et du discours de Joe Biden ce soir, dans lequel il devrait dévoiler les modalités du plan de relance, l'indice CAC40 s'inscrit en timide hausse de 0.18% à 5672 points.

La tendance demeure fragilisée par les craintes sanitaires et le repli du secteur de la distribution et des télécoms.

Après avoir engrangé 13.4% hier, Carrefour signe la plus forte baisse (-5.6%), suivie par Orange (-3%) et Atos (-1.5%).

Peugeot progresse de 4.4%, malgré l'annonce d'une baisse de 27.8% de ses ventes en 2020 et Airbus s'adjuge 2.7%.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 785K à 14h30 et les prix à l'importation en hausse de 0.7%. Jerome Powell s'exprimera par ailleurs à 18h30.

Outre-Atlantique, le S&P500 est attendu en légère hausse de 0.1%.



Techniquement, pas de changement, le CAC40 a testé ce matin la zone des 5685 points avant de reperdre de la hauteur. On attendra donc la sortie des 5630/5685 points pour agir.

