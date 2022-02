Les indices décrochent avec les tensions géopolitiques 14/02/2022 | 11:33 Laurent Polsinelli 14/02/2022 | 11:33 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6754 PTS

Les places européennes dévissent de 3% en moyenne aujourd'hui, affectées par la montée des tensions en Ukraine et les risques d'invasion russe.

Conjuguées aux craintes de resserrement monétaire, la désaffection pour les actifs risqués se confirment et tous les secteurs en pâtissent ce matin.

L'indice CAC40 cède actuellement 3.02% à 6799 points et le S&P500 perd 0.8% en préouverture.



Du côté des valeurs, Société Générale décroche de 6.1%, ArcelorMittal perd 5.8%, Alstom 5% et Renault 4.6%.

Au niveau de la macroéconomie, aucune statistique n'est au programme, il faudra attendre demain pour prendre connaissance de l'indice PPI aux Etats-Unis. Graphiquement, la dynamique est clairement baissière en données horaires, sous les 7000 points, voire sous les 6868 points en intraday, plus hauts du jour. La zone des 6754 points, correspondant aux plus bas de janvier, devra impérativement contenir la pression vendeuse, sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6655 points.

Palmarès CAC 40 CARREFOUR 17.205 0.38% CRÉDIT AGRICOLE S.A. 13.56 -3.53% RENAULT 34.385 -4.33% BNP PARIBAS 61.75 -4.85% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 33.795 -6.05% ARCELORMITTAL 26.34 -6.26%