Les inquiétudes se multiplient

Objectif de cours : 6800 PTS

Après ses records en clôture de vendredi dernier, la bourse de Paris a entamé la semaine sur une note baissière, impactée par des statistiques chinoises moins bonnes que prévu, le regain d'inquiétudes sur la situation sanitaire et la situation en Afghanistan.

L'indice parisien a terminé en baisse de 0.83% à 6838 points, pénalisé par le luxe, l'automobile et les financières.



Kering a perdu 4.68%, Renault 2.18% et LVMH 2.1%. C'est en revanche Alstom qui a signé la plus forte hausse (+1.21%) suivie par Carrefour (+1.06%) et Danone (+0.82%).



Outre-Atlantique, en dépit de la chute de l'indice Empire State manufacturier (18.3 contre 43 le mois dernier), les indices ont nettement repris de la hauteur en fin de journée, à la faveur des valeurs défensives. Le Dow Jones et le S&P500 se paient le luxe d'inscrire de nouveaux records, avec respectivement +0.31% et +0.26% tandis que le Nasdaq100 a terminé sur un gain de 0.03%. Le CAC40 devrait néanmoins subir de nouveaux dégagements à l'ouverture (-0.25%) dans l'attente de quelques statistiques d'importance. Les opérateurs prendront connaissance du PIB en zone euro à 11h puis aux Etats-Unis des ventes au détail, de la production industrielle, des stocks des entreprises et de l'indice NAHB.

Jerome Powell interviendra par ailleurs à 19h30.



Techniquement, comme évoqué hier, nous maintenons un biais baissier sous les 6863 points, avec les 6800 points comme premier objectif.

