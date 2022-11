Les marchés restent sur leur garde

Après un début de séance positif et un plus haut à 6695 points, le CAC40 s'est rapidement retourné à la baisse, toujours préoccupé par la situation sanitaire en Chine et les répercutions possibles des récentes manifestations dans le pays.

L'indice parisien recule actuellement de 0.11% à 6657 points tandis que le S&P500 gagne 0.15% en préouverture.



Au niveau des valeurs, les technologiques pèsent sur la tendance. Eurofins cède 2.2%, Cap Gemini 1.5%, Worldline 1.4%, Michelin 1.3%, Thalès 1.2%. A l'opposé, ArcelorMittal s'adjuge 1.3% et Airbus récupère 0.9% après son décrochage de la veille.



Concernant les statistiques, l'indice Case Shiller des prix immobiliers sera publié à 15h et l'indice du Conference Board à 16h. La séance de demain sera plus fournie, avec notamment l'inflation en zone euro, le PIB US et le Livre Beige de la Fed.



Techniquement, le mouvement de consolidation se poursuit. On suivra la sortie des 6616/6730 points pour renouer avec une dynamique affirmée.