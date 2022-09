Les marchés s'enfoncent dans le rouge 28/09/2022 | 11:19 Laurent Polsinelli 28/09/2022 | 11:19 Envoyer par e-mail :

L’aversion au risque reste forte en Europe, à l’image du CAC40 qui aligne aujourd’hui sa cinquième séance consécutive de baisse, repassant sous les 5700 points pour la première fois depuis février 2021. L’indice parisien cède actuellement 1.6% à 5661 points et le S&P500 1.2% en préouverture.

La tendance reste fragilité par les craintes au sujet de la conjoncture mondiale avec les hausses de taux en chaîne pour freiner l’inflation.



Au niveau des valeurs, seules Sanofi et Cap Gemini surnagent, avec des gains respectifs de 1.7% et 1.4%. A l’opposé, ArcelorMittal décroche de 6.1%, STM de 6%, Unibail de 5.9% et Société Générale de 4.7%.

Du côté des statistiques, les stocks des grossistes seront publiés à 14h30, les promesses de ventes de logements à 16h et les stocks pétroliers à 16h30. Jerome Powell s’exprimera encore à 16h15.



En données horaires, la tendance demeure clairement baissière sous les 5852 points voire sous les 5753 points en intraday. Sous ce niveau, l’indice pourrait prochainement rallier les 5613 points, borne basse d’un gap laissé ouvert le 5 février 2021.

