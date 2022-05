Les marchés saluent les annonces de la Fed 05/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 05/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Alourdie par des statistiques sous les attentes et les craintes d'une action trop forte de la Réserve Fédérale, la bourse de Paris a terminé à son plus bas du jour hier, en baisse de 1.24% à 6395 points.

En zone euro, l'indice PMI services était conforme aux attentes à 57.7 mais les ventes au détail ont reculé de 0.4%.



Aux Etats-Unis, l'ADP a fait état de seulement 247K créations d'emplois dans le secteur privé et l'ISM services retombe à 57.1 (58.3 précédemment).



Du côté des valeurs, Vivendi a gagné 1.67%, Alstom 1.17% et Orange 0.42% tandis qu'ArcelorMittal a décroché de 4.36%. Airbus a cédé 3.72% et Pernod Ricard 2.42%.



Comme attendu la Réserve Fédérale a relevé de 50 points de base son taux directeur et annoncé que des hausses similaires devraient être sur la table lors des prochaines réunions. Elle prévoit également de commencer à réduire son bilan en juin. Ces annonces ont finalement été bien accueillies, les grands indices américains ayant bondi après la conférence de presse.

Le Dow Jones a terminé en forte hausse de 2.81% à 34061 points, le S&P500 a gagné 2.99% à 4300 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 3.41%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en net gap haussier aujourd'hui de l'ordre de 2.3%.

En données horaires, l'indice demeure en phase de consolidation. La première cible majeure est située à 6600 points, borne haute du trading range.

