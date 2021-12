Les marchés saluent les décisions tranchées de la Fed 16/12/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 16/12/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6885 PTS/ 7104 PTS

Malgré la lourdeur initiale de Wall Street hier, dans l'attente du verdict de la Fed, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.47% à 6927 points, portée notamment par le luxe et les technologiques.

C'est Eurofins qui a signé la plus forte hausse (+6.2%), suivie par Hermès (+2.5%), Veolia (+2.3%) et Dassault Systèmes (+2.2%). Carrefour a en revanche décroché de 5.3%, Airbus et Unibail ont cédé 2.4%. Outre-Atlantique, après une première réaction négative, les indices américains ont finalement salué les annonces de la Fed. La banque centrale américaine a annoncé qu'elle réduirait ses rachats d'actifs de 30 milliards de dollars par mois à compter de janvier et mettrait fin au programme d'assouplissement quantitatif en mars 2022 (et non plus juin). Elle se dit également prête à procéder à 3 relèvements de ses taux directeurs l'année prochaine, compte tenu de l'évolution de l'inflation et de la nouvelle amélioration du marché du travail.

Ces annonces ont été accueillies de manière enthousiaste, à l'image du Nasdaq100 qui a clôturé en hausse de 2.35%. Le S&P500 a gagné 1.63% à 4709 points et le Dow Jones 1.08% à 35927 points. La séance s'annonce une nouvelle fois chargée, avec les indices PMI, la décision de la banque d'Angleterre et celle de la BCE. Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir en gap haussier de 1.5%.

Techniquement, une réaction haussière se met en place dans la zone des 6885 points. Le débordement des 7030 points dès l'ouverture, semble de bon augure pour un retour vers les 7104 points. La volatilité devrait néanmoins restée importante avec les décisions des banques centrales.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.