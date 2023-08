L'été aura finalement été mouvementé sur les places financières, à l'image du CAC40 qui revient sur ses plus bas de début juillet.

Les résultats trimestriels ont globalement dépassé les attentes aux Etats-Unis, avec un repli de l'ordre de 5.2% des bénéfices des sociétés du S&P500 au second trimestre (contre -7% prévu initialement). Les rendements obligataires ont néanmoins continué à se tendre, suite à des données macroéconomique de bonne facture aux Etats-Unis, qui laissent craindre de nouveaux resserrements monétaires de la part de la Fed. Parallèlement, la santé de l'économie chinoise suscite de vives inquiétudes et les mesures annoncées par Pékin pour soutenir l'activité ne semblent pas à la hauteur des espoirs du marché.

Les grands indices peinent donc à reprendre de la hauteur d'autant que Wall Street montre des signes de fébrilité.

La période estivale touche à sa fin mais la volatilité devrait perdurer en attendant davantage de visibilité.



Graphiquement, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation au sein du range 7072/7577 points qui perdure depuis le début de l'année. La zone des 7082 points, correspondant au plus bas en clôture de début juillet, devra engendrer une réaction positive sous peine de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice parisien vers les 6900/6885 points.

Un retour au-dessus des 7260 points constituerait néanmoins une première indication positive.