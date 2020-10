Les opérateurs limitent les initiatives en Europe Envoyer par e-mail :

Alors que la saison des résultats trimestriels vient tout juste de débuter, les places européennes reprennent quelques couleurs dans le sillage de Wall-Street qui revient sur ses records historiques, portée notamment par les valeurs technologiques.

L'Europe affiche néanmoins une très nette sous-performance, le CAC40 demeurant en baisse de plus de 17% depuis le 1er janvier.

Les financières, l'automobile et les pétrolières restent notamment à la traine, avec des pertes avoisinant 10% sur le dernier mois.



La prudence reste de mise, avec les nombreuses incertitudes à travers le globe, à commencer par la recrudescence de la crise sanitaire, le Brexit, l'approche de la présidentielle américaine et l'absence d'avancées concernant le plan de relance US.

Les publications de sociétés devraient donner un avant gout de l'ampleur de la reprise économique. D'après le consensus Factset, les sociétés du S&P500 devraient afficher un repli de plus de 20% des bénéfices au troisième trimestre. Les perspectives seront suivies de près.



Graphiquement, le CAC40 se maintient en phase de consolidation horizontale depuis le mois de mai, au sein du range 4670/5200 points. Après le récent trou d'air de septembre, une reprise s'est opérée mais la volatilité devrait demeurer importante dans les semaines à venir, au gré des annonces.

