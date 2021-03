Les plus hauts d'avant crise à portée de main 18/03/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 18/03/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6110 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief, dans l'attente de la réunion de politique monétaire de la Fed, la bourse de Paris a consolidé sans intensité et clôturé à l'équilibre hier (-0.01% à 6054 points).



Comme attendu, la Réserve Fédérale a maintenu ses taux et ses achats d'actifs inchangés, affichant par ailleurs des prévisions plus optimistes pour la croissance américaine (6.5% pour 2021 contre 4.2% précédemment). L'inflation devrait progresser de 2.4% cette année, avant de revenir autour de 2% les années suivantes, ne justifiant aucunement de remonter les taux jusqu'en 2023.

Ces annonces ont été bien accueillies, permettant à Wall Street d'inscrire de nouveaux records. Le Dow Jones a gagné 0.58% à 33015 points, le S&P500 s'est adjugé 0.29% à 3974 points et le Nasdaq100 0.38%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en territoire positif ce matin, avec un gain initial de l'ordre de 0.5%.



Techniquement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 6020 points. L'indice pourrait rallier aujourd'hui l'objectif majeur des 6110 points, plus hauts de 2020.

