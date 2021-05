Les records s'enchaînent à Paris 28/05/2021 | 08:37 Laurent Polsinelli 28/05/2021 | 08:37 Envoyer par e-mail :

Les bonnes statistiques de part et d'autre de l'Atlantique et l'apaisement des craintes inflationnistes, avec les discours très accommodants des banquiers centraux, ont permis à l'indice parisien de poursuivre sa course aux records, évoluant désormais sur des plus hauts depuis septembre 2000.

L'appétit pour le risque reste donc intact, à l'image des progressions à deux chiffres de certaines valeurs sur un mois. Société Générale s'nvole de 17.2%, suivie par Kering (+14.5%), Stellantis (+12%) et BNP Paribas (+11%). Les technologiques restent quelque peu à la traîne, comme STM qui cède 7.6% sur la même période.



Les regards devraient néanmoins restés focalisés sur la macro, et particulièrement sur les données concernant l'inflation, les opérateurs guettant la moindre inflexion dans le discours des banques centrales, synonyme d'une future remontée des taux ou d'une réduction des programmes de rachats d'actifs. Ces annonces pourraient être source de volatilité pour les indices. D'un point de vue technique, la tendance est haussière sur les différentes échelles de temps. A très court terme, seul un retour sous les 6340 points militerait pour quelques prises de bénéfices avec, dans cette hypothèse, les 6260/6160 points comme premiers objectifs baissiers.

