Les résultats soutiennent le courant acheteur

Malgré la légère hausse de l'inflation en Allemagne (8.7% contre 8.6% en décembre), la bourse de Paris profite aujourd'hui de quelques bons résultats d'entreprise et de la perspective d'un rebond outre-Atlantique pour revenir au contact de ses récents records annuels.

Le CAC40 progresse en effet de 1.4% à 7219 points et le S&P500 gagne 0.8% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Legrand bondit de 7.2%, Crédit Agricole de 6.3% et Schneider Electric de 4.3%. Stellantis gagne 2.8%, Vinci 2.6% et Total 2%. A la baisse, Orange s'effrite de 0.2% et Essilor de 0.1%.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 191K contre 183K la semaine dernière).



Graphiquement, le CAC40 revient au contact des 7233 points, correspondant aux plus hauts annuels. En intraday, un biais haussier restera donc privilégié au-dessus des 7179 points. Le débordement des 7233 points pourrait quant à lui ouvrir la voie aux 7300 points.

