Les statistiques chinoises incitent à la prudence 16/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 16/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6250 PTS/ 6365 PTS

Portée par le rebond des valeurs technologiques, des pétrolières et du secteur automobile, la bourse de Paris a terminé à son plus haut du jour vendredi dernier, en forte hausse de 2.52% à 6362 points.

Les opérateurs ont également salué les propos de Jerome Powell qui a indiqué que la Fed envisageait des hausses de 50 points de base lors des prochaines réunions.



Du côté des valeurs, STM s'est adjugé 5.99%, Renault 5.24%, Veolia 3.75%, Stellantis 3.71%. Thalès s'est en revanche effrité de 0.26% et Orange de 0.12%.



Les indices américains ont eux aussi repris de la hauteur suite à quelques achats à bon compte, même si le bilan hebdomadaire demeure négatif. Le Dow Jones a gagné 1.47% à 32196 points vendredi, le S&P500 a terminé en hausse de 2.39% à 4023 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 3.7%.



Le CAC40 devrait néanmoins repartir à la baisse ce matin, avec une perte initiale de 0.3%, suite aux mauvaises statistiques chinoises. Les ventes au détail chutent de 11.1%, la production industrielle recule de 2.9% et le chômage remonte à 6.1%.

En données horaires, l'indice parisien demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier au-dessus des 6250 points. A court terme, on attendra la sortie des 6250/6365 points pour agir.





© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 27.355 3.44% ENGIE 11.63 2.38% THALES 115.8 1.62% TOTALENERGIES SE 51.85 1.51% BOUYGUES SA 31.6 1.28% WORLDLINE 36.28 -1.55% SCHNEIDER ELECTRIC SE 127.44 -1.58% TELEPERFORMANCE SE 309.5 -1.65% ALSTOM 22.87 -1.72% L'ORÉAL 326.65 -1.74% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.