Les statistiques chinoises rassurent

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4990 PTS/ 5066 PTS

Malgré la bonne orientation des valeurs financières (BNP Paribas +3.6%, Crédit Agricole 3.2% et Société Générale +3.1%), la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.26% à 5002 points vendredi dernier, alourdi par les valeurs défensives. Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques dégagements, au lendemain de l'intervention de Jerome Powell, lequel a confirmé que la Fed devrait maintenir une politique monétaire accommodante pendant longtemps.



Les indices américains ont quant à eux poursuivi leur course aux records, porté par la faiblesse du billet vert et par des statistiques meilleures que prévu. Le Dow Jones a gagné 0.57% à 28653 points, le S&P500 s'est adjugé 0.67% à 3508 points et le Nasdaq100 0.58%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre des couleurs à l'ouverture (+0.7%), après des statistiques chinoises de bonne facture, mettant en relief une activité manufacturière en légère expansion (indice PMI à 51) tandis que celle des services accélère à 55. En données horaires, pas de changement, le CAC40 reste enfermé dans la zone des 4990/5066 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Palmarès CAC 40 VEOLIA ENVIRONNEMENT 20.11 5.26% ENGIE 11.625 4.40% ARCELORMITTAL 10.852 3.51% RENAULT 24.54 1.64% CARREFOUR 13.55 0.78% ORANGE 9.382 -1.99% VINCI SA 79.74 -2.16% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 39.615 -2.26% THALES 66.44 -2.27% SAFRAN 99.36 -2.83%