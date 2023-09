Dans le sillage des rendements obligataires et des craintes persistantes sur la santé économique chinoise, le CAC40 a rallié ce matin des niveaux inédits depuis fin mars. Après un plus bas à 7033 points, quelques achats à bon compte permettent de limiter la casse, l’indice parisien reculant désormais de 0.67% à 7075 points. Le S&P500 cède quant à lui 0.5% en préouverture.



Du côté des valeurs, Airbus gagne 0.9%, Safran 0.7% et Legrand 0.5% tandis que Worldline cède 4.6%, Kering 2.3%, Alstom 1.9%, LVMH 1.8% et Hermès 1.5%.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent l'indice Case Shiller à 15h, l'indice du Conference Board, l'indice manufacturier de Richmond et les ventes de logements neufs à 16h.

En données horaires, la tendance demeure baissière sous la zone des 7150 points. La réaction positive sur les 7033 points semble pour le moment de bon augure et pourrait permettre à l'indice de reprendre un peu de hauteur.