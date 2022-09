Les taux et la Fed tétanisent les marchés 21/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 21/09/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après un début de séance positif et un plus haut à 6118 points, le CAC40 et les autres places européennes ont peu à peu lâché prise avec la hausse des rendements obligataires, en amont de la décision de la Fed sur les taux.

L'indice parisien a terminé à son plus bas du jour, en forte baisse de 1.35% à 5979 points, clôturant ainsi sous les 6000 points pour la première fois depuis mi-juillet.

Du côté des valeurs, seul le luxe surnage. Kering a gagné 0.46%, L'Oréal 0.3% et Hermès 0.2%. A l'opposé, Téléperformance a perdu 5.26%, Unibail 4.29%, Cap Gemini 3.72% et Eurofins 3.28%.



Les indices américains ont également cédé du terrain, lesté par les valeurs technologiques en attendant le verdict de la Réserve Fédérale sur sa politique monétaire. Cette dernière devrait procéder à une hausse de 75 points de base de ses taux directeurs.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 1.01% à 30706 points, le S&P500 a perdu 1.13% à 3855 points et le Nasdaq100 0.85%.



Peu de statistiques aujourd'hui hormis les stocks pétroliers à 16h30, l'attention se portera sur la décision de la Fed à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 0.5%.



En données horaires, la configuration reste dégradée. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, les prochains objectifs baissiers seraient fixés à 5930 points voire 5867 points par extension.

