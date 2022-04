Les valeurs du luxe pèsent sur la tendance 25/04/2022 | 12:00 Jordan Dufee 25/04/2022 | 12:00 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris entame la semaine du mauvais pied puisque la pression vendeuse ne faiblit pas. Le CAC40 recule de plus de 2% à la mi-séance, à 6440 points. Les inquiétudes ne faiblissent pas en Asie à cause des craintes que suscite la politique de confinement chinoise de lutte contre le coronavirus. Les indicateurs avancés laissent également entrevoir une ouverture en baisse des indices américains. Sur le front des valeurs, les valeurs du luxe pèsent sur la tendance, à l'image des variations de Kering (-4.30%), Hermès (-4.20%), LVMH (-3.90%) et L'Oréal (-3.60%). Toutefois, c'est ArcelorMittal (-7.20%) qui subit le plus fort recul du CAC40. Les opérateurs optent ainsi pour des titres plus défensifs, comme Engie (+1.90%). Du côté des statistiques économiques, le climat des affaires en Allemagne s'est amélioré, à en croire l'indice Ifo qui a crû de 1 point pour s'établir à 91.8. Techniquement, en données horaires, le seuil des 6420 points contient pour le moment les assauts vendeurs. Un rebond peut ainsi se mettre en place mais il faudra toutefois franchir les 6500 points afin d'espérer une poussée plus dynamique en direction des 6570 points. A contrario, une cassure de ce niveau militerait pour un test des 6400 points.

