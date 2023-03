Les yeux rivés sur l'inflation 31/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 31/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a aligné hier une quatrième séance consécutive de hausse, portée par les valeurs bancaires, les technologiques et reflux de l'inflation en Espagne (+3.3%) et en Allemagne (+7.8%).

Le CAC40 a ainsi terminé en hausse de 1.06% à 7263 points.



Du côté des valeurs, Unibail a gagné 4.41%, Société Générale 3.2%, Dassault Systèmes 3.18%, Cap Gemini 2.93% et Schneider Electric 2.74% tandis que Sanofi a perdu 1.55%, Danone 0.79% et Thalès 0.62%. Outre-Atlantique, les statistiques étaient moins bonnes que prévu, le PIB progresse de 2.6% au quatrième trimestre en dernière estimation (2.7% précédemment) et les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 198K (191K la semaine dernière).

Les grands indices américains ont néanmoins conservé leur élan, à l'image du Nasdaq100 qui a engrangé 0.91%. Le S&P500 a gagné 0.57% à 4050 points et le Dow Jones 0.43% à 32859 points. La prudence devrait ainsi être de mise ce matin en Europe, en attendant la publication de l’indice CPI en zone euro à 11h (consensus 7.1%) et le taux de chômage. Plus tard dans la journée, aux Etats-Unis, l’indice Core PCE est attendu à 14h30, avec les dépenses et revenus des ménages. A 15h45, sera dévoilé l’indice PMI de Chicago et celui du Michigan à 16h.

Le CAC40 grappille 0.1% en préouverture.



En données horaires, l’heure reste au rebond. On suivra désormais la sortie des 7222/7300 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

