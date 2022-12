Les yeux rivés sur l'inflation américaine 09/12/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/12/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6616 PTS/ 6694 PTS

Dans un contexte de prudence avant les réunions des banques centrales la semaine prochaine, la bourse de Paris a de nouveau terminé en baisse hier (-0.2% à 6647 points), les opérateurs restant préoccupés par les risques de récession des deux côtés de l'Atlantique.



Sur le front des valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.18%, STM 2.15%, Thalès 1.87% et Airbus 1.61% alors que Stellantis a cédé 2.55%, Téléperformance 1.9% et Sanofi 1.77%.



Après cinq séances de baisse, les indices américains ont quant à eux repris quelques couleurs. Le Dow Jones a gagné 0.55% à 33781 points, le S&P500 s'est adjugé 0.75% à 3961 points et le Nasdaq100 1.22%.



Aujourd'hui, l'indice CPI est ressorti en hausse de 1.6% en Chine (2.1% le mois dernier) et l'indice PPI recule de 1.3%. Les opérateurs devraient prêter une attention particulière à la publication de l'indice PPI aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 0.2%).

Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.4%.



Graphiquement, la consolidation se poursuit sans réelle intensité. A court terme, on suivra de près la sortie des 6616/6694 points pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 1.61% 110.14 -1.98% ARCELORMITTAL 2.18% 25.8 -8.33% CAC 40 -0.20% 6647.31 -6.88% NASDAQ 100 1.22% 11637.5 -29.55% SANOFI -1.77% 89 0.47% STELLANTIS N.V. -2.55% 14.078 -15.59% STELLANTIS N.V. -2.76% 14.082 -15.61% Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.