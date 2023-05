En attendant la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30, le CAC40 subit quelques dégagements ce matin, avec le repli du luxe et de la santé. Les opérateurs limitent ainsi les initiatives avant cette statistique d'importance susceptible d'influencer les futures décisions de la Réserve Fédérale.

Hier le président de la Fed de New York, John Williams, a d'ailleurs indiqué que la Fed n'excluait pas un relèvement supplémentaire de ses taux en juin.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.2% à 7382 points et le S&P500 cède 0.1% en préouverture.



Du côté des valeurs, les bancaires sont bien orientées, profitant des résultats de Crédit Agricole (+5.7%). Société Générale gagne 2.2%, Renault 1.3% et Airbus 1%. A l'opposé, Alstom cède 3.2%, Téléperformance 1.5%, Sanofi 1.4% et L'Oréal 1.1%.



Techniquement, pas de changement, on attendra la sortie des 7358/7420 points pour agir.