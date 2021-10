Les yeux rivés sur la BCE 28/10/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 28/10/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.19% à 6753 points hier, dans un contexte de prudence avant la réunion de la BCE sur les taux. La séance s'est avérée particulièrement calme, avec des variations de très faibles amplitudes et ce malgré la détente du marché obligataire.

Parmi les composantes du CAC40, les opérateurs ont salué les résultats de Schneider Electric (+2.4%) et sanctionné ceux de Worldline (-15.9%).



Au niveau de la macroéconomie, les commandes de biens durables américaines ont reculé de 0.4% (consensus -1.1% et +1.3% le mois dernier) et les stocks pétroliers ont progressé de 4.3M, engendrant un repli des cours.



Malgré de bonnes publications trimestrielles, les indices américains ont eux aussi cédé du terrain. Le Dow Jones a perdu 0.74% à 35490 points, le S&P500 a cédé 0.51% à 4551 points et le Nasdaq100 a grappillé 0.25%.



Aujourd'hui, le marché parisien est attendu en hausse de 0.1%, après plusieurs publications d'entreprises.

Outre la décision de la BCE à 13h45 et la conférence de presse qui suivra à 14h30, les opérateurs prendront connaissance du PIB américain à la même heure, des inscriptions hebdomadaires au chômage puis des promesses de ventes de logements à 16h.



Techniquement, toujours aucun changement. On surveillera la sortie des 6700/6776 points pour agir.

