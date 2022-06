Les yeux rivés sur la Fed 15/06/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 15/06/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a clôturé en baisse de 1.2% hier, dans un contexte de craintes de récession et de la persistance de l'inflation. Les opérateurs ont ainsi poursuivi leurs dégagements, redoutant que la Fed soit amenée à relever ses taux de 75 points de base.

Du côté des valeurs, Carrefour a gagné 1.5%, BNP Paribas et Total 1.4%, Axa 1.2%. Worldline a une nouvelle fois signé la plus forte baisse (-7.3%), suivie par Euroapi (-5.7%) et Legrand (-4.1%).



En attendant la décision de la Fed en matière de politique monétaire ce soir à 20H, les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a perdu 0.5% à 30364 points, le S&P500 a cédé 0.38% à 3735 points et le Nasdaq100 a grappillé 0.21%.



Sur le plan macroéconomique, la production industrielle et la balance commerciale en zone euro seront publiées à 11h. Aux Etats-Unis, les ventes au détail, les prix à l'importation et l'indice Empire State manufacturiers seront dévoilés à 14h30, avant les stocks des entreprises à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Dans cette attente, le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs et ouvrir en hausse de 0.7%.

Graphiquement, pas de changement, la dynamique est négative en données horaires sous les 6122 points voire sous les 6030 points en intraday, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A très court terme, on attendra la sortie des 5934/6030 points pour agir.

