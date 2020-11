Les yeux rivés sur le décompte pour la présidentielle US Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4730 PTS/ 4810 PTS

A la veille de l'élection présidentielle américaine, la bourse de Paris s'est envolée de 2.44% à 4805 points, les opérateurs nourrissant l'espoir que la victoire de Joe Biden puisse déboucher sur la mise en place d'un vaste plan de soutien à l'économie.

La tendance a été soutenue par les valeurs financières et les cycliques, à l'image de la progression de Renault (+6.8%), BNP Paribas (+6.1%), Safran (+5.9%) ou encore Société Générale (+5.4%).



Reléguant provisoirement au second plan les craintes sanitaires, les indices américains ont eux aussi clôturé en nette hausse. Le Dow Jones a gagné 2.06% à 27480 points, le S&P500 s'est adjugé 1.78% à 3369 points et le Nasdaq100 1.76%.



Ce matin, les contrats Futures font preuve de volatilité et laissent désormais entrevoir une baisse de 0.5% pour le CAC40, tandis que les deux candidats à la Maison Blanche sont au coude à coude. En données horaires, pas de changement, la dynamique est haussière au-dessus des 4730 points, borne haute du gap laissé ouvert en début de semaine, correspondant par ailleurs à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, le sens de sortie des 4730/4810 points permettrait de mettre à profit une nouvelle impulsion haussière en direction des 4850 points puis 4900/4935 points, ou au contraire, de nouveaux dégagements avec les 4690 points puis 4635 points comme principaux objectifs.

Laurent Polsinelli

