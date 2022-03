Les yeux rivés sur les pourparlers en Turquie 29/03/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 29/03/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Porté par la forte baisse des cours pétroliers et les espoirs d'un cessez-le-feu, tandis que les délégations ukrainienne et russe doivent reprendre les discussions aujourd'hui à Istanbul, la bourse de Paris a repris des couleurs hier.

Après avoir engrangé près de 2% en séance, les gains se sont toutefois réduits et le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.54% à 6589 points.



Sur le front des valeurs, Eurofins a gagné 2.31%, Unibail 2.3%, BNP Paribas 2.14% et Legrand 2.05% alors qu'ArcelorMittal a perdu 2.71%, Bouygues 2.39%, Thalès 1.95% et Total 1.91%.



Malgré le repli du pétrole et des valeurs financières, les indices américains ont également terminé dans le vert. Le Dow Jones a gagné 0.27% à 34955 points, le S&P500 s'est adjugé 0.71% à 4575 points et le Nasdaq100 1.58%.



En attendant l'issue des négociations, le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en hausse de 1.1%.

En données horaires, l'indice demeure en phase de consolidation horizontale. On continuera de suivre de près la sortie des 6538/6685 points pour agir.

