Les yeux tournés vers l'inflation américaine et la Fed

Après un plus bas à 5930 points en début de journée, avec les craintes de resserrements monétaires et de récession, le CAC40 a rapidement repris de la hauteur pour finalement terminer en hausse de 0.8% à 6044 points.

La tendance a été soutenue par le rebond de l'aéronautique et du luxe, tandis que les pétrolières demeuraient en repli avec le nouveau décrochage des cours pétroliers.

Airbus a gagné 3.88%, Hermès 3.02%, Safran 2.98% et L'Oréal 2.84%. A l'opposé, Eurofins cède 2.49%, Total 1.34% et Cap Gemini 0.99%.



Pénalisés notamment par la force du dollar qui a brièvement atteint la parité contre l'euro, les indices américains sont quant à eux repartis à la baisse en deuxième partie de séance, clôturant non loin de leurs plus bas du jour. Le Dow Jones a cédé 0.62% à 30981 points, le S&P500 a perdu 0.92% à 3818 points et le Nasdaq100 0.97%.



En attendant l'inflation américaine, le Livre Beige de la Fed et le coup d'envoi de la saison des résultats, avec les bancaires américaines demain, le CAC40 devrait débuter la séance en repli de 0.35%.

Graphiquement, pas de changement, la consolidation horizontale perdure. Seul le dépassement des 6053 points militerait pour une poursuite du rattrapage en direction des 6085 points puis 6156/6177 points.

