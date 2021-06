Les yeux tournés vers la Fed 16/06/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 16/06/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux, le marché parisien a poursuivi son ascension hier, inscrivant dans la foulée un nouveau record annuel à 6655 points, avec notamment la bonne orientation des valeurs industrielles.

Le CAC40 a toufefois réduit ses gains en fin de journée et terminé en hausse de 0.35% à 6639 points.



Les statistiques du jour étaient contrastées. Les prix à la production ont augmenté de 0.8% en mai (-0.7% hors alimentation et énergie), ce qui représente une hausse de 6.6% sur un an. Les ventes au détail ont quant à elles reculé de 1.3% (après +0.9% le mois dernier) et l'indice Empire State manufacturier retombe à 17.4. La production industrielle américaine a, en revanche, progressé de 0.8%.

Déçus par ces publications, les indices américains ont finalement cédé du terrain, le Dow Jones a perdu 0.27% à 34299 points, le S&P500 cède 0.2% à 4246 points et le Nasdaq100 0.69%.



Comme à son accoutumée, le CAC40 devrait ouvrir en légère hausse de 0.15%.

D'un point de vue graphique, pas de changement, la tendance est haussière en données horaires au-dessus des 6627 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Au-dessus de ce niveau, les objectifs restent fixés à 6670/6700 points.

