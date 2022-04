Les yeux tournés vers les résultats et la Fed 26/04/2022 | 11:20 Laurent Polsinelli 26/04/2022 | 11:20 Envoyer par e-mail :

En cette période de publications trimestrielles, la nervosité perdure sur les places financières avec la persistance des affrontements en Ukraine, la perspective d'une hausse plus marqué des taux aux Etats-Unis et la propagation du Covid en Chine qui pourrait nuire à la croissance mondiale.

Pour le moment 20% des sociétés du S&P500 ont publié leurs comptes et 79% d'entre elles ont dépassé les attentes. La saison des résultats s'intensifie et les prochaines semaines pourraient conserver leur caractère volatile.



D'un point de vue graphique, le CAC40 est en phase de consolidation horizontale, oscillant depuis de nombreuses séances dans la zone des 6400/6800 points. Il faudra attendre la sortie de ce range pour renouer avec une dynamique affirmée.

