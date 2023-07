Portée par l'espoir d'un arrêt du cycle de hausse de taux en Europe et aux Etats-Unis, après le tour de vis de 25 points de base anticipé en juillet, la bourse de Paris poursuit son mouvement de rattrapage, revenant sur des plus hauts de 2 mois.

Les récents chiffres sur l'inflation ont globalement rassuré, à l'image de l'indice des prix à la consommation en hausse de 5.5% sur un an en zone euro (+3% aux Etats-Unis) et des données macroéconomiques qui laissent espérer un atterrissage en douceur de l'économie mondiale, malgré une croissance sous les attentes en Chine (+6.3%).

Les regards semblent désormais tournés vers les publications des sociétés alors que la saison des résultats trimestriels va très nettement s'intensifier des deux côtés de l'Atlantique. Concernant les résultats des sociétés du S&P500, les analystes continuent de revoir à la baisse leurs estimations et tablent désormais sur un recul de l'ordre de 9% des bénéfices au T2 (contre moins de 7% précédemment). Les perspectives des sociétés devront donc rassurer d'autant que le S&P500 est revenu sur des niveaux inédits depuis avril 2022.



Graphiquement, le CAC40 reste enfermé dans un large range (7072/7577 points) depuis de nombreux mois, testant successivement les deux bornes. A court terme, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 7270 points. Dans cette hypothèse, l'indice pourrait renouer avec ses records de fin avril.