Lourd décrochage en Europe

Opinion : Négative sous les 5422 PTS

Objectif de cours : 5320 PTS

Malgré l'annonce d'un accord au Congrès ce week-end pour le plan de relance américain (de l'ordre de 900 milliards de dollars), les places européennes creusent leurs pertes depuis l'ouverture, affectées par le retour des craintes sur la pandémie.

La découverte d'une nouvelle variante hors de contrôle du coronavirus sur le territoire britannique suscite de vives inquiétudes, poussant notamment de nombreux pays à suspendre ce week-end les liaisons avec le Royaume-Uni.

Cette nouvelle variante beaucoup plus contagieuse ravive à l'aversion pour le risque, à l'image du CAC40 qui décroche de 3.69% à 5323 points. Le Dax perd également 3.7% et l'indice S&P500 est attendu en baisse de 2% cet après-midi.



Du côté des statistiques, aucun chiffre n'est au programme.

Toutes les composantes du CAC40 cèdent du terrain, et parmi les plus fortes baisses, on retrouve Unibail (-10%), Société Générale (-6.4%) et Renault (-6.3%).



Graphiquement, la configuration apparaît nettement dégradée, l'indice revenant sur des points bas de début novembre. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 5250 points puis 5200 points. En intraday, un biais baissier restera pour le moment privilégié sous les 5422 points, plus hauts du jour.





