Lourds dégagements après Wall Street 06/01/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 06/01/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7400 PTS

Objectif de cours : 7250 PTS

Portée par le luxe et les valeurs cycliques, le CAC40 a terminé à son zénith hier, en hausse de 0.81% à 7376 points. Les opérateurs continuent par ailleurs de parier sur un impact économique limité du variant Omicron, à l'approche de la saison des publications trimestrielles.



Parmi les composantes de l'indice parisien, Renault s'est envolée de 5.3%, suivie par Carrefour (+5.1%) et Stellantis (+3.9%). Cap Gemini a signé la plus forte baisse (-2.1%), avec Veolia (-1.4%) et Eurofins (-1%).



Bien orientés en début de journée, les indices américains ont finalement décroché après les minutes de la Fed. La Réserve Fédérale estime en effet que le marché de l'emploi est très tendu, justifiant de relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu ainsi que de réduire ses achats d'actifs pour contrer les poussées inflationnistes.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1.07% à 36407 points, le S&P500 a perdu 1.94% à 4700 points et le Nasdaq100 s'est enfoncé de 3.3%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en large gap baissier de 1.8%.

En données horaires, l'indice devrait tester à l'ouverture la zone de soutien des 7250 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en directino des 7195 points dans un premier temps voire 7163/7137 points par extension.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.