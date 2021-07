Mal orienté avant une série d'indicateurs US 15/07/2021 | 11:19 Jordan Dufee 15/07/2021 | 11:19 Envoyer par e-mail :

La Bourse de Paris perd un peu de terrain à la mi-séance, en repli de 0.46% à 6529 points avant une série de statistiques économiques. . Le programme est chargé puisque les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, de l’indice Phily Fed ainsi que de l’Empire Manufacturing Index, qui précéderont la production industrielle à 15h15. Rien de nouveau du côté des valeurs du CAC40. Atos (-3.2%), Renault (-2.8%) et Unibail (-2.6%) poursuivent leur trajectoire baissière tandis que Teleperformance (+0.8%), Hermès (+0.7%) et Pernod Ricard (+0.6%) restent mieux orientées. En données horaires, la configuration est neutre, les prix évoluant au sein d’une bande étroite de 100 points entre 6480 et 6580 points. La balle est au centre – les acheteurs devront franchir la borne haute pour reprendre la main et retrouver une tendance positive tandis que les vendeurs pourraient l’emporter en cas de cassure de la borne basse, avec les 6350 points en ligne de mire.

