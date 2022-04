Marchés au beau fixe 21/04/2022 | 11:30 Laurent Polsinelli 21/04/2022 | 11:30 Envoyer par e-mail :

Portée par quelques bons résultats d'entreprises, une légère détente du marché obligataire et la perspective d'une nouvelle hausse outre-Atlantique, l'Europe a démarré sur les chapeaux de roue ce matin. L'indice CAC40, en tête, progresse de 1.44% à 6720 points, le Dax de 1.13%

Le S&P500 s'inscrit quant à lui en hausse de 0.9% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Alstom grimpe de 4.9%, Saint Gobain de 3.8% et Legrand de 3.4% tandis que Carrefour décroche de 4% après ses résultats. Thalès perd encore 3%. Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI progresse de 7.4% en zone euro (7.5% précédemment) et l'indice Core de 2.9% (3% le mois dernier). Cet après-midi, l'indice PhillyFed et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30, puis les indicateurs avancés à 16h.

Jerome Powell s'exprimera à 17h et Christine Lagarde à 19h.



En données horaires, la dynamique est clairement positive au-dessus des 6615 points. L'indice devra désormais déborder les 6745 points pour poursuivre sur sa lancée en direction des 6820 points.

