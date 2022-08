Marchés focalisés sur l'inflation et les banques centrales 30/08/2022 | 08:57 Laurent Polsinelli 30/08/2022 | 08:57 Envoyer par e-mail :

Après un rebond de forte ampleur jusqu'à mi-août, sur fond d'espoirs d'un ralentissement du rythme de la remontée des taux aux Etats-Unis, les places financières ont connu un brutal retour de l'aversion au risque.

Les principaux indices ont fortement corrigé alors que le léger tassement de l'inflation américaine en juillet ne semble pas suffisant pour la Fed. Lors du symposium de Jackson Hole, son président à indiqué que la Réserve Fédérale continuerait à utiliser vigoureusement tous ses outils pour combattre l'inflation, même si cela pourrait freiner de manière durable la croissance américaine et impacter les ménages.

Après avoir brièvement dépassé les 6600 points, le CAC40 ainsi subi de lourds dégagements, retraçant d'ores et déjà 50% du rebond initié en juillet.



En données journalières, la configuration apparaît dégradée. Un biais baissier reste pour le moment privilégié sous les 6410 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours et la zone des 6100/6086 points reste en ligne de mire. Les prochaines séances pourraient néanmoins rester volatiles au gré des annonces macroéconomiques et ce, en attendant la décision des banques centrales en matière de politique monétaire en septembre.

