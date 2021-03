Mars débute dans le vert 01/03/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 01/03/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les places boursières ont mal terminé la semaine, pâtissant de la récente remontée des rendements obligataires sur fond de craintes d'une surchauffe des économies. Alors que le T-Bond a brièvement touché 1.61% vendredi, le CAC40 a terminé à proximité de son plus bas du jour, en forte baisse de 1.39% à 5703 points.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, malgré le rebond des valeurs technologiques. Le Dow Jones a perdu 1.5% à 30932 points, le S&P500 a cédé 0.48% à 3811 points tandis que le Nasdaq100 a repris 0.63%. Il perd néanmoins 5% sur l'ensemble de la semaine.



Du côté des statistiques, l'indice Core PCE a progressé de 0.3%, les revenus des ménages ont bondi de 10% (2.4% pour les revenus), l'indice du Michigan était conforme aux attentes à 76.8 mais l'indice PMI de Chicago a déçu (59.5).

Ce week-end, les indices PMI manufacturier et services chinois ont raté le consensus (respectivement à 50.6 et 51.4), témoignant d'un nouveau ralentissement de la croissance de l'activité.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre des couleurs aujourd'hui (+0.65%), saluant notamment la validation par la chambre des représentants du "plan Biden" de relance, doté de 1900 Mds$.



Techniquement, le marché parisien poursuit ses oscillations au sein du range 5700/5834 points. On continuera de suivre de près la sortie de cette zone d'indécision pour agir.

