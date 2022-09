Net gap baissier à l'ouverture 05/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 05/09/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Sur fond d'espoirs d'un geste plus modéré de la Fed après un rapport mensuel sur l'emploi moins bon que prévu, la bourse de Paris a profité de quelques achats à bon compte pour clôturer en forte hausse de 2.21% à 6167 points vendredi dernier.

Le taux de chômage remonte légèrement à 3.7% (3.5% précédemment), avec seulement 315K créations d'emplois (526K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.3%.

Du côté des valeurs, Société Générale a gagné 4.69%, ArcelorMittal 4.29%, Airbus 4.2%, STM 3.96% et Saint Gobain 3.69%. Bien orientés à la cloche parisienne, les indices américains ont ensuite rapidement décroché, suite à l'annonce du prolongement de l'arrêt du gazoduc Nord Stream en Europe. Le Dow Jones a terminé en baisse de 1.07% à 31318 points, le S&P500 a perdu 1.07% à 3924 points et le Nasdaq100 1.44%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en net gap baissier ce matin, dans la zone des 6000 points, en attendant les indices PMI services en zone euro et les ventes au détail. Wall Street restera par ailleurs fermée aujourd'hui pour le Labor Day.



En données horaires, l'indice devrait ouvrir à proximité du seuil symbolique des 6000 points. Cette zone de cours devra susciter une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 5960 points.

