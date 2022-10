Net gap haussier à l'ouverture, à proximité des 6000 points 14/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 14/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les places financières ont connu une séance particulièrement volatile hier, décrochant dans un premier temps après l'inflation américaine, avant d'effectuer un retournement haussier spectaculaire.

Après un plus bas à 5704 points, cédant alors près de 2%, le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 1.04% à 5879 points.



L'indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 0.4% en septembre aux Etats-Unis (+8.2% sur un an) alors que le consensus tablait sur 8.1% (+8.3% le mois dernier). Hors alimentation et énergie, il progresse de 0.4%, soit un hausse de 6.6%, son niveau le plus élevé depuis 1982.



Sur le front des valeurs, Safran a bondi de 4.85%, Airbus s'est adjugée 3.91% avec Alstom. Société Générale a gagné 3.89%, Schneider Electric 3.43%, Veolia 3.14% et Total 3.11%. A l'opposé, Pernod Ricard a perdu 2.54%, L'Oréal 2.51%, Hermès 2.3% et LVMH 0.71%.



En nette baisse à l'ouverture, les indices américains ont également rebondi vigoureusement malgré la déception causée par l'inflation qui laisse présager d'une hausse de 75 points de base des taux directeurs de la Fed le 2 novembre prochain.

Le Dow Jones a terminé en forte hausse de 2.83% à 30038 points, le S&P500 s'est adjugé 2.6% à 3669 points et le Nasdaq100 2.3%.



En données horaires, une reprise technique se met en place. L'indice devrait ouvrir en gap haussier ce matin et s'affranchir dès l'ouverture de la zone des 5885 points. Les principaux objectifs haussiers sont fixés à 5950 points puis 6000/6040 points.

